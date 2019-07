Lawinenschutz: Wo sind versprochene Millionen?

Das Land verweist auf konkrete Vorhaben

Nach mehrmaligem Nachfragen lässt das Land Steiermark am Montag dann doch noch Konkretes aus dem Sack: „In Altaussee wird ab Herbst des heurigen Jahres gebaut, sechs Millionen Euro werden hier rund um den Loser investiert. In Turnau und in der Ramsau geht’s voraussichtlich im Jahr 2020 los. Die Vorhaben in Eisenerz und Admont werden gerade noch projektiert, zudem sind weitere Vorhaben in Planung.“