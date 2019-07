Wetterlage macht den Salzburger Bauern zu schaffen

Von einem Extrem in das nächste: Der Wettergott schien sich in den letzten Monaten nie so richtig entscheiden zu können. „Der Mai war wirklich stark verregnet. An allen Messstationen in Salzburg haben wir überdurchschnittlich hohe Niederschlagsmengen und kaum Sonnenstunden gemessen. Die größte Regenmenge fiel im Bereich der Rudolfshütte im Nationalpark Hohe Tauern mit 350 Liter pro Quadratmeter“, erklärt Yasmin Markl von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik.