Wiener Polizisten von tobender Meute bedroht

Eigentlich wollten drei Wiener Polizisten am Sonntag in den frühen Morgenstunden den Streit zwischen einem Mann und einer 21-jährigen Serbin auf offener Straße in der Innenstadt schlichten - wenig später fanden sich die Beamten jedoch in einer äußerst bedrohlichen Situation wieder: Zunächst rastete die junge Frau völlig aus, trat einem der Polizisten sogar mehrfach gegen den Kopf. Und plötzlich stürmten auch noch knapp 25 Männer aus einem Lokal auf die Beamten zu. Großeinsatz!