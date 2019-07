Fischer kritisiert Schließung von Saudi-Zentrum

Fischer-Schelte für Antragsteller

„Aber der Antragsteller hat sich natürlich etwas dabei gedacht, dass er seinen Antrag zum Rückzug aus dem KAICIID so formuliert hat, dass beide Themen des Antrags - das Eintreten für einen jungen Häftling in Saudi-Arabien und die Forderung nach Schließung des Dialogzentrums - in einem Antragstext zusammengefasst wurden“, schreibt Fischer in der Wiener Zeitung. „Sie wurden Gegenstand einer gemeinsamen Abstimmung: Wer sich für eine Begnadigung des Häftlings aussprechen wollte, musste auch gegen das Dialogzentrum stimmen.“