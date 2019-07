Hundebesitzer soll zugebissen haben

Am 2. Jänner waren in Golling ein Paar aus Anif, ein Mann aus Kuchl und dessen Großcousine mit ihren Hunden unterwegs. Weil ein Mischlingsrüde auf ein Labrador-Männchen losgegangen war, kam es zu einem wilden Gerangel der Männer. Der Winterspaziergang war am Donnerstag Thema bei Gericht.