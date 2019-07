Polit-Bewegung fordert „reines Frauenbad“ für Wien

„Das ist ein schrecklicher Gedanke“

Auf Facebook löste das Posting sofort eine heftige Diskussion aus - über 1000 Kommentare sind darunter zu finden. Einige User - darunter auch Männer - ließen sich von der Idee sofort begeistern: „Coole Idee“, „Ich fände es super“ und „Das ist wirklich wunderbar“ ist in den Kommentaren zu lesen. Zahlreiche User können einem Frauenbad aber so gar nichts abgewinnen und sprechen von einer rückschrittlichen Idee. „Oh back to the roots ... wir haben alles dafür getan um ein gleichberechtigtes gemeinsames Leben zu führen. Und jetzt wird wieder getrennt. Das ist ja ein schrecklicher Gedanke“, meint eine Userin beispielsweise dazu.