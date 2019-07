Alk-Unfall fordert drei verletzte Menschen

Obwohl alkoholisiert, setzte sich Montagabend ein 41-Jähriger hinters Steuer seines Pkw. Auf der L 444 kam der stark betrunkene Steirer in einer Rechtskurve vom sogenannten Thermenhügel in Loipersdorf ab, geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte in den Wagen eines Burgenländers (29), in dessen Wagen sich eine weitere Person befand. Bei der Kollision erlitten alle drei Beteiligten Verletzungen. Ein Feuerwehrmann der FF Loipersdorf wohnt zum Glück gleich um die Ecke des Unfallortes. Er konnte einen Insassen schnell befreien. Das Rote Kreuz lieferte die Verletzten ins LKH Feldbach ein.