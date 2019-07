Installateur-Scheinfirma kassiert von Kunden 410 €

Laut Wiener Installateur-Innung handelt es sich um eine Scheinfirma, der mittlerweile die Gewerbeberechtigung entzogen worden ist. In Notsituationen sollte man sich in erster Linie an den „Hausinstallateur“ wenden, rät die Innung. Der kann über die Hausverwaltung erfragt werden. Auch Empfehlungen durch Freunde seien eine Möglichkeit. Wie man auf der Suche nach einem Notdienst etwaige Fallen umschifft, dazu hat die Innung ein Merkblatt mit vielen Tipps online gestellt.