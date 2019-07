Blinder Passagier stürzt aus Jet - fällt in Garten

Jets „verlieren“ immer wieder blinde Passagiere

Es kam bereits mehrfach vor, dass in London blinde Passagiere aus Flugzeugen fielen. Viele von ihnen erfrieren schon in der Maschine oder fallen dem Sauerstoffmangel in großer Höhe zum Opfer. Ein Afrikaner, der sich in einer Maschine versteckt hatte, wurde 2012 tot auf einem Gehweg in London entdeckt. 2015 fiel ein Toter beim Landeanflug auf Heathrow auf ein Dach eines Geschäfts in der Hauptstadt. Der Großflughafen gehört zu den wichtigsten Drehkreuzen weltweit.