Betrunkener verursachte Unfall mit zwei Verletzten

Der Einheimische missachtete am Montag kurz nach 17.30 Uhr im Gemeindegebiet von Mayrhofen ein Vorrangzeichen. „Der 29-Jährige fuhr mit seinem Pkw in die Kreuzung ein. Zeitgleich kreuzte ein 63-jähriger Mann mit seinem Wagen vorschriftsmäßig die Kreuzung“, heißt es von Seiten der Polizei. Auf der Kreuzung kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch den Unfall wurden der 63-Jährige und seine 87-jährige Beifahrerin erheblich verletzt. Der 29-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.