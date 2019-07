Österreich startet gegen Tschechien in die Heim-EM

Der Spielplan für die Gruppenphase der Handball-EM der Männer ab 9. Jänner steht fest, damit auch jener in Gruppe B mit Österreich in der Wiener Stadthalle! Die ÖHB-Equipe beginnt am Freitag, 10. Jänner (18.15 Uhr) gegen Gruppenfavorit Tschechien. Am 12. Jänner (16 Uhr) geht es gegen die Ukraine und am 14. Jänner (20.30 Uhr) gegen Nordmazedonien.