Banksy: Stichfeste Weste für überraschten Stormzy

Der britische Graffiti-Künstler Banksy hat offenbar einen neuen Coup gelandet: Er kreierte nach eigenen Angaben eine stichsichere Weste mit dem Union Jack für den nichts davon ahnenden Musiker Stormzy, der das Kleidungsstück bei seinem Auftritt am Glastonbury-Festival am Wochenende trug. Hinter der Aktion wird ein Protest des geheimnisvollen Künstlers gegen die vielen Gewalttaten mit Messern in Großbritannien vermutet.