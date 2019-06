Tiroler Fahrverbote: Bald in Kufstein und Reutte

Sperren bei „Gefahr in Verzug“

An diesem Wochenende werde die Situation vor allem in Reutte genau beobachtet. An gewissen Stellen sollen bei „Gefahr in Verzug“ von der Polizei Sperrungen zum Einsatz kommen, schilderte Platter. Die Maßnahmen könnten „innerhalb von 30 Minuten hochgefahren“ werden. Von den Fahrverboten ausgenommen sei wie immer der Ziel-, Quell- und Anrainerverkehr.