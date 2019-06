Fahrverbote: Deutschland will Österreich klagen

„Bewohner können wieder auf- und einatmen“

Landeshauptmann Platter und seine grüne Stellvertreterin Ingrid Felipe sprachen von „positiven Rückmeldungen seitens der Menschen in den betroffenen Ortschaften. Die Tirolerinnen und Tiroler können in den betroffenen Gemeinden wieder auf- und einatmen“, meinten beide. Der Landeshauptmann kündigte erneut eine Evaluierung der Entwicklungen und Abläufe am Wochenende an. „Im Bedarfsfall“ werde man dann eine Adaptierung vornehmen.