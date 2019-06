„Iceman“ will in Spielberg Geschichte schreiben

Nach seinem 300. GP-Wochenende in Monaco feiert Kimi Räikkönen in Österreich sein nächstes Jubiläum. Weil der Finne zwar seit seinem Debüt 2001 in Australien an jeder GP-Woche teilgenommen hat, aber doch auch drei Starts verpasst hat, geht er wohl am Sonntag zum 300. Mal in einem Formel-1-Rennen an den Start. Der coole Finne kommentierte das wie erwartet locker: „300, das ist auch nur eine Zahl.“