Kostenloser Badetag für Schüler und Lehrer

Wie in den vergangenen Jahren versprechen sich die Bäderbetreiber von dieser Initiative einen vollen Erfolg. Bei sommerlichen Temperaturen sollen die Schüler und Lehrer in zahlreichen Bädern in Stadt und Land Salzburg das kühle Nass genießen. Neben dem Badespaß wird den jungen Besuchern unter anderem ein attraktives Rahmenprogramm mit Beachvolleyball, Boccia, Kino für Kinder, Schwimmwettbewerben, Minigolf und Wasserski geboten.