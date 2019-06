Ex-IAAF-Chef Diack soll Prozess gemacht werden

Der frühere Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF, Lamine Diack, soll in Frankreich wegen Korruption auf die Anklagebank. Ermittlungsrichter ordneten einen Prozess gegen den 86-jährigen Senegalesen und seinen Sohn Papa Massata Diack an. Das wurde am Montag aus Pariser Justizkreisen bekannt. Die Betroffenen können diese Entscheidung aber noch anfechten.