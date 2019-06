In 80 Tagen um die Welt reisen, wird zur Realität

Ein Abenteuer soll her, eine Reise, an die man sich immer erinnert? Airbnb bietet im Moment genau das an: In 80 Tagen um die Welt. Startpunkt ist London. Von hier geht es nach Rumänien und Usbekistan. In Ägypten flaniert man durch Kairos Straßen, bevor man einige Nächte auf dem Nil-Kreuzfahrtschiff verbringt. Danach warten Jordanien und Äthiopien. In Kenia geht es auf mehrtägige Safari. Danach stehen mit Nepal, Bhutan, Thailand und China die asiatischen Highlights am Programm.