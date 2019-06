Wo aus Tauernroggen Brot wird

Der Erfolg gibt ihm recht. Längst verkauft er sein Gebäck, das er täglich ab 2 Uhr mit seinen sechs Gesellen bäckt, nicht nur mehr im eigenen Geschäft: Mittlerweile gehen täglich unteranderem auch 60 Kilo seines Tauernroggenbrot über den Ladentisch in drei Billa-Filialen, dem Café Siegl in Mariapfarr oder am Adventmarkt in Hellbrunn.