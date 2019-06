Gemeindebauten: „Innenhöfe in Schuss bringen“

„Schade um das viele Geld“

Im Gemeindebau am Rennbahnweg findet sich eine schöne Brunnenskulptur von Bildhauer Hans Muhr. Doch leider fließt nur selten Wasser, weil die Anlage laufend kaputt ist. „Schade um das viele Geld für die Reparaturen“, so ein Mieter. Die Beschwerden beweisen, dass den Bewohnern viel an ihren Grünoasen liegt.