Wieder Ampel in Gabelsbergerstraße

Der Stau über die Gabelsberger- und Sterneckstraße bis nach Obergnigl und in Richtung Hallwang ist damit vorprogrammiert. Bevor der Kreisel errichtet worden ist, stand dort alles. Darum kam es auch zu einer neuen Lösung, die nun wieder Geschichte ist. Die Anrainer sind empört, gerade in den Wohnblöcken an der Gabelsberger- und der Sterneckstraße wird es damit wieder mehr Lärm und schlechte Luft durch die Autoabgase geben. Die Balkone können damit wieder fast nicht mehr genützt werden, von Wäsche aufhängen kann gar keine Rede sein. „Die wäre nur wieder komplett grau“, klagt eine Betroffene, Sabrina K., die an der Sterneckstraße wohnt.