Parkplatz-Streit: Männer ließen Fäuste sprechen

Auffassungsunterschiede zweier Pkw-Lenker, was die korrekte Parkweise betrifft, haben am Freitag in Salzburg in einer handfesten Schlägerei geendet. Laut Polizei gingen die beiden Kontrahenten im Alter von 21 und 38 Jahren mit Faustschlägen und Kopfstößen aufeinander los. Beide erlitten leichte Verletzungen.