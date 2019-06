Osttirol: Zeitgleich zwei schwere Motorradunfälle

Fast zeitgleich ereigneten sich Donnerstagmittag auf der L25 Defereggentalstraße in St. Jakob in Osttirol zwei schwere Motorradunfälle! Ein Türke kam mit seinem Gefährt ins Rutschen und geriet dabei über den Fahrbahnrand hinaus. Rund 150 Meter weiter kam eine 31-jährige deutsche Bikerin in einer scharfen Kurve zu Sturz und krachte gegen die Leitschiene.