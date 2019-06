Neuseeland kauft Halbautomatik-Gewehre zurück

Terrorist tourte auch durch Österreich

Bei dem Anschlag waren am 15. März während der Freitagsgebete in der Al-Noor-Moschee und in der Linwood-Moschee 51 Menschen getötet worden. Der angeklagte australische Rechtsextremist Brenton Tarrant plädierte vergangene Woche vor Gericht auf nicht schuldig. Vor der Tat war Tarrant auch nach Europa gereist, wobei er sich mehrere Tage auch in Österreich aufhielt. Zudem war er in E-Mail-Kontakt mit Identitären-Chef Martin Sellner, der einräumte, vom mutmaßlichen Attentäter eine Spende über 1.500 Euro erhalten zu haben.