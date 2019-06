Kates Polizei-Konvoi fuhr 83-jährige Oma an

Ein Unglück überschattet einen perfekten Tag der Royals. Am Montag begingen Herzogin Kate und Prinz William gemeinsam mit Königin Elizabeth II., König Willem-Alexander, Königin Maxima, König Felipe und Königin Letizia auf Schloss Windsor den Garter Day. An diesem Tag treffen sich die Ritter des Hosenbandordens. Dieses Mal wurden der niederländische und der spanische König als besondere Ehre der Queen in den Orden aufgenommen.