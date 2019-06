Feuerwehr rettet Entenfamilie

„Entenfamilie auf dem Spitalsparkplatz!“ - So lautete ein Notruf, der gestern Vormittag in der Zentrale der Feuerwehr in Waidhofen an der Thaya einging. Eine Passantin hatte die Entenmutter mit elf Küken zwischen den Autos entdeckt. Als die Florianis eintrafen, fehlte von den gefiederten Abenteurern jede Spur. Ein weiterer Anruf: Der Schulwart hatte die Gesuchten im Innenhof der Volksschule gesichtet.