Barock-Werke großer Künstler im Salzburger Dom

Auch Entwürfe von Schülern Berninis werden gezeigt, wie beispielsweise Entwürfe für die Taufkapelle in St. Peter in Rom von Giovanni Battista Gaulli, einem jungen Schüler und späteren Freund des Künstlers, oder auch Pietro da Cortonas Entwurf zu „Glorie des Hauses Barberini und Papst Urban VIII.“, einem Deckenfresco im Salone grande des Palazzo Barberinis in Rom. „Hier war Rossacher sehr enttäuscht, als er herausfand, dass es sich dabei nicht um den Originalentwurf, sondern eine Wiederholung handelte“, so Kaltenbrunner.