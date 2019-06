Österreichs Frauen holen gegen Slowakinnen nur 1:1

Österreichs Fußball-Frauen-Nationalteam hat sich in einem Freundschaftsspiel gegen die Slowakei am Montagabend mit einem 1:1 (1:1) begnügen müssen. Die Elf von Teamchef Dominik Thalhammer konnte dabei auch aus einer mehr als halbstündigen Überzahl nicht Profit schlagen. Die Partie in Maria Enzersdorf mitten in der Sommerpause war der letzte Test vor dem Start in die EM-Qualifikation im Herbst.