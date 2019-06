Jetzt Interpolfahndung nach flüchtigem Schützen!

Fahndung via Interpol

Aufgrund der Datenlage fahndet die Polizei nun konkret nach dem 31-jährigen Albaner Klodjan F., Spitzname „Klod“. Der in Tirana, in Albaniens Hauptstadt geborene 31-Jährige dürfte sich nicht mehr in Österreich aufhalten. Deswegen gibt es einen europaweiten Haftbefehl und eine Interpolfahndung.