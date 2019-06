Klagenfurterin fiel auf Liebesschwindler herein

From Russia with Love. . .



Aber auch Männer werden abgezockt. Die Betrüger geben sich hauptsächlich als Frauen aus dem Osten aus - „Olga“ oder „Tanja“ aus Russland etwa - und erzählen die haarsträubendsten Geschichten um zu Geld zu kommen. Auch in diesen Fällen ist Einsamkeit im Spiel.