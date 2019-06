Riesige Anomalie unter Südpol des Mondes entdeckt

Das - so die Wissenschaftler - sei die bis dato beste Erklärung für die Masseanomalie, die mindestens 2,18 Billarden Tonnen umfasst, was in etwa der halben Masse der gesamten Erdatmosphäre entspricht. „Stellen Sie sich vor, Sie würden einen Metallhaufen fünfmal größer als Big Island (die Hauptinsel von Hawaii, Anm.) im Untergrund vergraben - das ist ungefähr das Ausmaß an überschüssiger Masse, das wir detektiert haben“, so James.