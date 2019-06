Rechtsanspruch auf Papamonat für alle Väter kommt

Der Rechtsanspruch auf den Papamonat für alle Väter kommt - und zwar höchstwahrscheinlich bald. Die FPÖ signalisierte am Mittwoch Zustimmung für eine entsprechende SPÖ-Initiative. Entgegen der Absicht der SPÖ muss der Antrag jedoch nicht schon am Donnerstag im Nationalrat beschlossen werden. Er wird - wie die anderen Initiativen, zu denen Fristsetzungsanträge angenommen wurden - erst in der Plenarsitzungswoche Anfang Juli auf der Tagesordnung stehen.