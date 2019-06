SPÖ: Per Gesetz freie Tage für freiwillige Helfer

Teils massive Probleme an den Arbeitsstellen

Wenn ein Notruf eingeht, müssen die Einsatzkräfte binnen weniger Sekunden ausrücken. Oft bleibt keine Zeit, um sich beim Arbeitgeber abzumelden - immerhin geht es um Leben oder Tod. Das kann zu Disputen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern führen. Die Umgangsweisen sind verschieden. In vielen Unternehmen lautet die Regel, dass die Arbeitnehmer Urlaubstage für ihren freiwilligen, unentgeltlichen Einsatz opfern müssen. Eine Tatsache, die die SPÖ nun ändern möchte. Ein Antrag im Parlament wurde am Mittwoch eingebracht.