Bei Prügelei auf U-Bahn-Gleise gestürzt: Urteil

Der Südamerikaner und das Trio - drei Rumänen im Alter von 18, 19 und 20 Jahren - waren am 17. Februar in der Station Thaliastraße auf dem Bahnsteig in Richtung Floridsdorf zunächst verbal heftig aneinandergeraten. Die Beteiligten waren allesamt betrunken, ein Wort gab das andere, ehe sich die Angreifer auf den 36-Jährigen stürzten. Mit Schlägen und Tritten traktierten sie ihr Opfer, plötzlich verlor der Mann das Gleichgewicht und stürzte auf den Gleistrog.