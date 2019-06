Er wollte die Kollision mit einem Hund verhindern

Am Montagnachmittag war ein 75-jähriger Oberösterreicher mit seinem E-Bike auf einem Geh- und Radweg von Oberndorf Richtung St. Georgen unterwegs. Eine 32-jährige Flachgauerin ging links am Geh- und Radweg in dieselbe Richtung und führte ihren Hund an der Leine.