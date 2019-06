Unglaublich, aber wahr: 40.000 Fans bei der U10

Mega-Event in der Südtadt

Diesen Freitag startet das Mega-Event in der Südstadt: „Die Haupttribüne wird mit 6000 Zuschauern voll sein“, so Berger. Dabei wird am Wochenende zeitgleich in Schwechat, Traiskirchen, Wienerwald und in Brunn, wo Sonntag das Finale steigt, gespielt - seit der Premiere hat sich die Anzahl der Teams auf 128 verdreifacht. „Der Bewerb hat über die Jahre einen so guten Ruf bekommen, dass sich sogar die Top-Klubs diese Tage im Kalender eintragen.“