„Ein gutes Finale bis auf die letzten zwei Sätze“

Thiem: „Ich weiß nicht, wie es mit einem Tag Pause gewesen wäre. Aber ich habe jetzt keine Müdigkeit gespürt im Finale. Ich war voll mit Adrenalin, es ist ein Grand-Slam-Finale, das man nicht so oft spielt in seinem Leben wahrscheinlich. Aber auf der anderen Seite kann auch so ein Match wie gegen Djokovic über zwei Tage über vier Stunden nicht spurlos an mir vorübergehen. Weder mental, noch körperlich. Also es ist ein bisserl ein zweischneidiges Schwert.“