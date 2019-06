Thiem: „Ich bin sicher Außenseiter gegen Nadal!“

Wie können Sie Rafael Nadal in seinem zwölften Finale hier schlagen?

Thiem: Ich habe hier sehr viele Sachen letztes Jahr gelernt, aber spielerisch werde ich es so angehen wie in Barcelona. Das war wirklich gut, dort ist es von den Bedingungen her auch ähnlich wie hier. Ich werde das Match noch einmal ein bisserl anschauen. Eine andere Sache ist, dass Nadal sicher um einiges besser spielen wird als in Barcelona. Der spielt sein zwölftes Finale, hat noch nie eines verloren. Ich bin sicher Außenseiter. Das Wichtigste ist, dass ich reingehe und an einen Sieg glaube.