Syrischer Ex-Fußballer bei Gefechten getötet

Ein bekannter syrischer Fußballer, der sich Rebellen gegen Präsident Bashar al-Assad angeschlossen hatte, ist Aktivisten zufolge bei Gefechten getötet worden. Abdel Baset Al-Sarut sei bei Kämpfen in der Provinz Hama schwer verwundet worden, sagte der Sprecher einer Rebellengruppe. Der 27-Jährige sei zur ärztlichen Behandlung in die Türkei gebracht worden und dort am Samstag gestorben.