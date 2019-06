Festival-Gelände ist wie eine Kleinstadt geplant

Auch zwei Supermärkte gibt es direkt auf den Campingplätzen Nord und Süd. Also Entwarnung für alle, die wichtige Festival-Essentials wie Sonnencreme oder Zahnbürste vergessen haben. Die Supermärkte sind von Mittwoch um 7 Uhr in der Früh bis einschließlich Sonntag um 24 Uhr durchgehend geöffnet. „Am liebsten tanze ich den ganzen Tag bis spät abends durch. Da braucht man zwischendurch schon mal eine richtige Stärkung“, berichtet die 24-jährige Marlene aus Oberösterreich. Die Fans werden also nicht nur musikalisch verwöhnt, sondern auch durch ein vielseitiges Angebot an Speisen und Getränken.