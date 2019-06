Hochhaus in Warschaus Stadtzentrum in Flammen

Mitten im Zentrum der polnischen Hauptstadt Warschau hat sich ein spektakulärer Brand ereignet: In rund 100 Metern Höhe brach in der Nacht auf Samstag in einem noch im Bau befindlichen Hochhaus ein Feuer aus. TV-Sender zeigten spektakuläre Bilder von brennenden Gebäudeteilen, die aus dem 25. Stockwerk in die Tiefe stürzten.