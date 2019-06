Boot bei Sturm gekentert: Drei Seenot-Retter tot!

Helfer wollten Fischerboot retten

Die Helfer der SNSM waren bei heftigen Sturmböen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde Sie wollten einem Fischerboot helfen, das während des Sturmtiefs „Miguel“ in Seenot geraten war. In den meterhohen Wellen sei Wasser in den Maschinenraum des Schiffs gelangt, wodurch es unmöglich geworden sei zu manövrieren. „Die Fenster sind zersprungen“, erklärte Seenotretter David, der betonte, dass nur Profis an Bord gewesen seien. De la Gorce bezeichnete die Einsatzbereitschaft der Seenotretter als „nobel.“ „Sie dachten nicht an sich selbst, sie sagten: ‘Wir fahren los‘.“ In seiner Erklärung verglich der SNSM-Präsident die Seenotretter mit den Feuerwehrleuten, die beim Brand der Pariser Kathedrale Notre Dame im April ihr Leben im Einsatz riskiert hatten.