Salzburger Polizei jagt diesen Mordverdächtigen

Der 24-Jährige will den Schützen nicht kennen, ein Unbekannter, der mit ihm im Gastgarten stritt, den angetrunkenen Bosnier beschimpfte und ohrfeigte. So erzählt es Dzenis der Polizei. Lehen hat seinen eigenen Charakter und seine eigenen Regeln, wissen Salzburger. Neben Wettlokalen, Imbissbuden und internationalen Shops regiert hier so manches Mal das Gesetz der Straße. Ein milieubedingter Hintergrund scheint nicht nur denkmöglich - wie so oft wird es um Geld gegangen sein. So wird es erzählt. Statt mit Worten löste auch der Mörder den Streit mit einem lockeren Finger am Abzug: richtig eiskalt.