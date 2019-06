Schussopfer (24) war gerade erst Vater geworden

Dzenis H., ein gebürtiger Bosnier, der gerade erst am vergangenen Freitag Papa geworden war, hatte sich am Dienstag mit seinem Vater in dem Lokal unterhalten. Die Café Bar Lounge Focus ist vor allem bei in Salzburg lebenden Bosniern sehr beliebt. Geführt wird es derzeit von zwei Albanern. Gefeiert wurde am Dienstag einerseits das Ende des Ramadan (seit Montag), also des muslimischen Fastenmonats, und andererseits die Geburt des zweiten Kindes, eines Sohnes, von Dzenis H.