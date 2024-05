Investor mit Stall-Ruine gibt sich als Bauer aus

Als Landwirte-Nachweis hat der Käufer des Hinterlehen Guts in Saalfelden einen ehemaligen Schweinemastbetrieb der DDR angeführt. Dieser ist aber verkommen, Bauruinen zeigen, dass dort seit einer Ewigkeit kein Betrieb mehr herrscht. „Dort ist seit der Wende nichts passiert. Das ist alles ein Schmäh und das Land hat sich das nie angeschaut“, sagt der Landtagsabgeordnete Simon Heilig-Hofbauer (Grüne). Auch in den lokalen Medien in Thüringen war der Hof in den vergangenen Jahren immer wieder Thema. Passiert ist auf dem Gelände nichts.