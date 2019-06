Eric Clapton: Der weise alte Mann des Blues

Wie falsch die gewohnte Bezeichnung „Mr. Slowhand“ sein kann, beweist direkt danach ein ungemein energisch dargebotenes „Tearing Us Apart“, bei dem der große alte weiße Mann des Blues noch einmal ordentlich aufs Gaspedal drückt, bevor er mit „Holy Mother“ den überraschenden Höhepunkt des Abends erreicht. Mit einer sentimentalen Inbrunst der Sonderklasse singt sich Clapton hier freudvoll in andere Sphären und lässt sogar kurz vergessen, dass er in erster Linie begnadeter Gitarrist und nicht etwa Frontmann ist. Programmatisch passend auch die Songzeile „when my hands no longer play, my voice is still, I fade away“. In all der Schwere, die in dieser semibiografischen Passage mitschwingt, erkennt man trotz allem die befriedigende Glückseligkeit, die er im letzten Drittel eines alles andere als friktionsfreien Daseins erlebt. Der „Cross Road Blues“ bringt dann noch etwas Leichtigkeit zurück, wohingegen das von Fans geliebte „Cocaine“ die aufgebaute Atmosphäre eher ruiniert. Mr. Clapton hat mit diesem Auftritt dennoch die unbändige Hoffnung auf ein Wiedersehen genährt. Pensionsreif ist der mild gewordene Grantler noch lange nicht.