Pöbelei am Gehsteig: Wiener stirbt nach Fußtritt

Sinnlos. Wegen nichts. Kann der Tod eines Menschen noch quälender sein? Eine Gruppe junger Leute pöbelt auf einem Gehsteig in Wien ein älteres Ehepaar an. Attackiert es, obwohl die beiden nichts tun - nur wegwollen. Dann versetzt einer dem älteren Mann einen Fußtritt: Er fällt zu Boden, stirbt. Prozess in Wien.