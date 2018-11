Prügelattacke mitten in Wien: Opfer (67) gestorben

Der 67-Jährige war am 1. November am frühen Nachmittag mit seiner Frau zu Fuß in der Sonnleithnergasse in Favoriten unterwegs. Als ihm fünf junge Männer entgegenkamen, forderte er diese auf, ein bisschen Platz zu machen. Dabei soll er laut einem der Verdächtigen die Gruppe fremdenfeindlich beschimpft haben.