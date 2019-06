„Todespfleger“ wegen 85 weiterer Morde verurteilt

Im Prozess um die Mordserie des früheren Krankenpflegers Niels Högel ist der 42-Jährige am Donnerstag wegen 85 weiterer Morde an Klinikpatienten zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht in Oldenburg stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest, was eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren ausschließt. Zudem wurde er mit einem lebenslangen Berufsverbot belegt.