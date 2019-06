Mit Sportbogen auf „Ex“ geschossen: Täter flüchtig

Hubschrauber und Cobra-Spezialeinheiten wurden in der Nacht in die Kaiserstadt beordert. Eine Ausgangssperre, wie sie in sozialen Medien kolportiert wurde, gab es nicht, allerdings dürfte die Lage anfangs unübersichtlich gewesen sein. Es stellte sich auch die Frage, ob der Täter überhaupt geschossen hatte. Er war unauffindbar, eine Suchaktion lief, vor allem rund um den Stadtteil Reiterndorf.